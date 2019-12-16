12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te hakkında 12 ayrı suç bulunan şüpheli, gasp ettiği cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda gasp edilen cep telefonunu satmaya çalışan Y.E.Ü., ekipler tarafından yakalandı. 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.E.Ü., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.