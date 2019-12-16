İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te hakkında 12 ayrı suç bulunan şüpheli, gasp ettiği cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 12 ayrı suç bulunan şüpheli, gasp ettiği cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda gasp edilen cep telefonunu satmaya çalışan Y.E.Ü., ekipler tarafından yakalandı. 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.E.Ü., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.