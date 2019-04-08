133 kadın daha okur-yazar oldu

ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyerden 133 kursiyer, okur-yazar belgesi almaya hak kazandı. Başarılı kursiyerler, belgelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği sonucunda yetişkin kadınlara yönelik okuma-yazma kursları açarak ilçedeki okuryazar sayısını arttırmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan 34 aile merkezinde 3 ay devam eden okuma-yazma 1. ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyer, yapılan seviye belirleme sınavına katıldı. Sınavda başarılı olan 133 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Okuryazarlık Belgesi' almaya hak kazandı. Başarılı olan kursiyerler için Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde tören düzenlendi. Törene; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Sözüdoğru ve kursiyerler katıldı.

“Her türlü hizmeti sunmaya çalışıyoruz”

Törende kursiyerlere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak yalnızca belediyecilik hizmetleri değil; eğitimden spora, sağlıktan kültüre kadar her türlü hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Tabi bunlar sizlerle oluyor, eğer burada sizler olmazsanız bu mekanların hiçbir değeri yok. Sizler ki çocuklarımızı yetiştiren anneler olarak, bilinçli bireyler olarak kendinizi geliştirirseniz, bizden sonraki nesiller daha iyi yetişecektir. Biz sizin bize emanet olarak bıraktığınız kaynakları öncelikler sıralamasına göre sizlere sunmaya çalışıyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde yalnızca yol yapmak, kaldırım yapmak değil, insanların gönüllerini yapabilmek, insanların ihtiyaç duyduğu ne tür eksiklikler varsa, onları gidermeye çalışıyoruz. Ben, bugün sertifika alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“7'den 70'e kadar sınır tanımadan her kesime ulaşmaya çalışıyoruz”

Kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret eden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise, “Şehitkamil Belediyemiz ile kurumlar arası işbirliğinin ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Okuma-yazma seferberliğinden tutun, okul öncesi eğitime kadar her türlü hizmeti sunduk. 7'den 70'e kadar sınır tanımadan her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Başkanımızın liderliğinde Şehitkamil'imize çok daha güzel ve daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bugün sertifika alan tüm hanım kardeşlerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimde bundan sonra ortaokul ve lise diplomaları olacak”

Belge almaya hak kazanan kursiyer Gamze Tuncer, “Buraya geldiğimde okuma yazma bilmiyordum. Şehitkamil Belediyemiz sayesinde okuma-yazmayı öğrendim. 3 ay boyunca kursa gittim. Bu hizmeti bize sağladığı için Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok memnunum, mutluyum. Okumaya devam etmek istiyorum. İnşallah hedefimde bundan sonra ortaokul ve lise diplomaları olacak. Bize bu imkanları sunan tüm hocalarıma ve Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.