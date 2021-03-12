Sermet Kileci, “Hastalarının sağlığını, kendi yaşamlarının önüne koyan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Dr. Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük bir aile olduğunu ve bu ailede herkesin önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek, sağlıkta başarının temelinde insana saygı, mesleğe olan inanç ve büyük bir çaba bulunduğunu ifade etti.

Dr. Kileci, “Mesai saati kavramı olmadan, mesleğini büyük bir inanç ve çabayla yerine getiren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.