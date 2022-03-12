Sermet Kileci, “Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir” dedi.

Dr. Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlık camiasını pek çok farklı branştan fedakar insanların oluşturduğuna dikkat çekti.

Yaşamlarını başka insanların yaşamalarına adayan onurlu sağlık profesyonellerine herkesin büyük bir minnet borcu olduğunu kaydeden Dr. Kileci, “Her koşulda yanımızda olan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve başarı diliyorum” ifadelerine yer verdi.