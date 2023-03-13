14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Dünya tarihinin en büyük depremlerinden biri karşısında sağlık çalışanlarımız büyük sorumluluklar üstlendi” ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde dünyadan birçok sağlık kuruluşunun ve gönüllü sağlık çalışanlarının deprem alanlarına geldiğine dikkat çeken Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü: “Hekimlik; mesaisi olmayan, vicdanla yapılması gereken bir meslektir. Yaşadığımız büyük deprem felaketinde, din, dil, ırk gözetmeksizin ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından enkaz altındaki vatandaşların imdadına koşan her sağlık çalışanına büyük bir gönül borcumuz var. Her türlü olumsuzluk karşısında bile mesleğini yapmak için büyük çaba sarf eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”