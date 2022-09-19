145 bin 227 gazi torunu Çanakkale destanını yerinde yaşıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde Çanakkale'yi ziyaret edecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile öğrencileri ecdatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale'de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi.

“Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı”

Ülke olarak Dünyada önemli bir konumda bulunduğumuza dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Doğu'dan Batıya, Kuzey'den Güneye Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Ama Türkiye gibi cennet bir vatan görmedim. Bu nedenle ecdadımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bu cennet vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Çanakkale'de 253.000, Gaziantep'te 6.317 şehit verilmiş. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya'nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz. Orada verilen destansı mücadele de mermiler havada çarpışmış. On beş yaşında ki gençler vatan elden gitmesin diyerek okullarını bırakıp Çanakkale'ye savaşmaya gitmişler. Ülke olarak Ortadoğu ve Avrupa'nın kapısı konumundayız. O yüzden herkesin gözü bizim üzerimizde. Son yıllarda TEKNOFEST ile gençlerimiz teknoloji alanında ülkemizi bir numara haline getirdi. Daha birçok projenin de çalışması yapılıyor. Şahinbey Belediyesi olarak bu anlamda gençlerimize güveniyoruz ve onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.