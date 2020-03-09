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15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Gaziantep’te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki bir araçta ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 48 kilogram paketlenmeye hazır halde gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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