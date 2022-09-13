Dr. Mehmet Yılmaz, lenfomanın (lenf kanseri), vücudun virüs ve bakterilere karşı savunma sistemini oluşturan lenfositlerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluştuğunu söyledi.

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Prof. Dr. Yılmaz, vücuttaki en önemli savunma mekanizmalarından birinin, lenf bezleri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yılmaz, erkeklere oranla kadınlarda daha sık ortaya çıkan lenfomaya en sık genç erişkinlerde karşılaşıldığını ve özellikle çocukluk çağında en çok görülen kanserlerden olduğunu anımsattı.

Lenfomanın belirtileri nelerdir

Lenfomanın pek çok belirtisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, “Lenf bezlerinde geçmeyen ve büyümeye devam eden şişlikler. Özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın oluşan ve büyümeye devam eden, genelde ağrısız seyreden şişlikler. İstem dışı ve hızla kilo verilmesi. 6 ay gibi bir sürede rejim gibi bir uygulama olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10'unu kaybetmesi. Sıcak günlerde geceleri terlemek doğaldır ancak lenfomanın belirtileri arasında yer alan gece terlemesinde kişi pijamalarını ve hatta yatak çarşaflarını bile değiştirme ihtiyacı duyar. Kişinin kendini sürekli ve yoğun bir şekilde yorgun hissetmesi. Bunların yanında nefes almada zorlanma, öksürük ve deride kaşıntı.”

Lenfomanın tipleri

Lenfomanın birçok alt tipe ayrılmasına karşın, en temel iki tipi olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Lenfomanın, Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki alt tipi vardır. Hodgkin Lenfoma bağışıklık sistemi içerisindeki lenfositlerin hastalanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Lenfositlerin vücudun belirli bölgelerinde bulunan bir bağışıklık sistemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, “Lenfosit bağışıklık sistemi, bademciklerimiz, tonsil dediğimiz göğüs boşluğu, timüs dediğimiz lenf düğmeleri, koltuk altımızda, çene altımızda, kasık bölgelerimizde dizimizin arkasında, dirseğin hemen yanında vücudumuzun her bölgesini mikroplardan koruyan nöbetçi kapılardır. Kısacası bunlar lenfoma bağışıklık sisteminin elemanlarıdır.”

Tedavisi

Lenfomanın vücudun belirli yerlerinde ciddi sıkıntılara yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Göğüs boşluğundaki lenfoma büyüyüp, solunum ve çarpıntı gibi sorunlara neden olabilir. Hekimler olarak hastalığa karşı tavrımızı belirleyen durum, hastalığın evresi ve histolojik tipidir. Hastalığın tedavisinde kemoterapi yaklaşımı, akıllı ilaçlar, radyoterapi ve cerrahi tedavi önemlidir. Lenfomada kök hücre nakli ve ilaç tedavisi uygulanabilir.

Hastaların tedavilerini zamanında alması son derece önemlidir. Tedavi aralarını açmamaları özellikle önerilir.”