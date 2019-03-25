Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Hakki Durgar, obezite tedavisi için geldiği Gaziantep'te yapılan ameliyatın ardından 15 günde 10 kilo verdi.

Almanya'dan Gaziantep Özel Hatem Hastanesine gelen 162 kilogram olan Hakkı Durgar için Dr. Emin Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin sonucunda Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz, “Çocukluğundan beri obezite ile mücadele eden hastamız tüm diyet programlarını uygulamasına rağmen kilo verememesi üzerine Almanya dan bize ulaştı ve gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra cerrahi işlem için uygun olduğu saptanan hastaya laparoskopik sleeve gastrektomi yapıldı. Hastamız 2 gün gibi kısa sürede şifa ile taburcu edildi” dedi.

Ameliyatın ardından kilolarından kurtulmaya başlayan Hakkı Durgar, “Fazla kilolarımdan dolayı büyük sıkıntı yaşıyordum. Gündelik hayatta rutin işlerini bile yaparken zorlanıyordum. Çareyi önce diyet yapmakta aradım fakat yaptığım diyetlerden bir türlü istediğim sonuca ulaşamadım. Bu duruma daha fazla dayanamayarak çözüm arayışına girdim ve birçok araştırmada bulundum. Tavsiye üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a ulaştım. Gaziantep'e geldim ve kendimi emin ellere teslim ettim. Ameliyatım çok başarılı geçti, herhangi bir ağrım sızım olmadı. Sağlıklı bir şekilde 15 günde 10 kilogram verdim. Yaşam kalitem arttı, çok mutluyum. Ameliyatımı başarılı bir şekilde uygulayan Dr. Emin Bey başta olmak üzere Özel Hatem Hastanesinin vermiş oldukları sağlık hizmetinden ve güler yüzlü hastane personellerinden ötürü teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.