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15 Temmuz kahramanı paşanın acı günü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu akşam dönemin özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile irtibata geçerek direnen Korgeneral İrfan Özsert’in babası hayatını kaybetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu akşam dönemin özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile irtibata geçerek direnen Korgeneral İrfan Özsert'in babası hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Hayri Özsert'in cenazesi Gaziantep'in Nizip ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 akşamı Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli olan ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı irtibata geçerek darbecilere karşı direnen İrfan Özsert'in bir süredir korona virüs nedeniyle tedavi gören babası Hayri Özsert, yaşam mücadelesini kaybetti. Eski Nizip Nüfus Müdürü Hayri Sert'in cenazesi, Nizip Hazreti Ali Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.


Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Metin Gürak, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, askeri erkan ve yakınları katıldı.

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