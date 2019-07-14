15 Temmuz Şahinbey'de yaşatılıyor

Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında 15 Temmuz, Suriye Krizi ve Türkiye Paneli, 15 Temmuz Şehitleri için mevlit, satranç turnuvası, havalı tabanca etkinliği ve 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nden oluşan bir dizi etkinlik düzenledi. Şahinbey Belediyesi ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenleyecek.

Milli birlik yürüyüşü

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne karşı, ülkeyi işgal etmek için girişilen darbeye karşı üç yıl önce meydanlara çıkan vatandaşlar ve Şahinbey Belediyesi çalışanları 15 Temmuz günü 18:00'da Şahinbey Belediyesi önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenleyecek. İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişle vatan sevgisinin ne olduğunu tüm dünyaya gösteren kahraman yüz binler, o gecenin yıl dönümünde vatan şehitleri anılacak.