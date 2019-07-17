15 Temmuz tasarımlarla anlatıldı

Üniversite öğrencilerine açık olan yarışmada, tasarımları ile dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün üçüncü yılında öğrenciler, “15 Temmuz Tasarım Yarışması” ile 15 Temmuz'u anlatan başarılı afişler tasarladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, 15 Temmuz gecesiyle ilgili konuşmalarını yaptığı açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmalarının ardından Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlatıldığı belgesel katılımcılara izletildi. Yoğun katılımın olduğu anlamlı programda ilk üçe giren tasarımlar ödüllendirildi. Demokrasi, devlet, millet, halk, milli irade, hukuk ve adalet, vatanseverlik konularının yer aldığı toplam yedi kategoride yapılan yarışmada 21 eser yarıştı. Yarışmada HKÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencileri; Zehra Tılfarlıgil birincilik, Fatma Özcan ikincilik ve Mehmet Emin Düzcan üçüncülük ödülünü aldı. Yarışmada birinciye ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ikinciye, Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, üçüncü olan yarışmacıya ise ödülünü HKÜ Mütevelli Heyet Üyesi Mustafa Çakmak verdi.

"Milletimiz yine tek yürek oldu"

Öğrencileri yaptığı tasarımlardan dolayı tebrik eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Ülkenin en uzun gecesi 15 Temmuz bir milletin topyekûn emperyalizme ve onun taşeronlarına karşı direnişi, ülkesine, vatanına ve devletine sahip çıkışının tarihidir. Kadim tarihiyle zengin ve köklü kültürü ve tarih şuuruyla milletimiz Çanakkale'de olduğu gibi yine tek yürek oldu. Dünya demokrasi tarihine geçecek bu destan mazlumlar için de önemli bir ilham kaynağı oldu. 15 Temmuz direnişi de tarihe altın harflerle yazılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize hayırlı ömürler dilerim” ifadelerini kullandı.

“Sevgi Ve Kardeşliğimizi Ön Planda Tutmalıyız”

15 Temmuz bir milletin kaderini nasıl değiştireceğini gösteren bir tarih olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "15 Temmuz Alparslan'ın Malazgirt'e girdiği tarih. Fatih Sultan Mehmet Han'ın “Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni” dediği tarih. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” dediği tarih. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır denilen tarih. Çanakkale ruhuyla ve kurtuluş savaşında eşine savaşlarda destek veren şerife bacıların verdiği mücadelelerin aynısını bugün Sabiha bacı yaptı. O gün yaşananların bir daha yaşanmaması için herkesin görev alması lazım. Bu coğrafya 'da güçlü olmamız gerekli. En önemlisi sevgi ve kardeşliğimizi ön planda tutmalıyız. Bu çalışmaları afişlerinde anlatan öğrencileri tebrik ediyorum. Üniversitemize ve rektörümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.