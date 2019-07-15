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15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitliklere ziyaret

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlikler ziyaret edildi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikler ziyaret edildi. 15 Temmuz şehidi Mehmet Demir'in babası Ahmet Demir, “Devletimizin, milletimizin başı sağolsun. 15 Temmuz büyük bir darbe girişimiydi” dedi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan tarafından gerçekleştirilen ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.



“Devletimizin, milletimizin başı sağolsun”


15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında darbeci hainler tarafından atılan bomba ile şehit olan Mehmet Demir'in ailesi, mezarı başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ahmet Demir, hain FETÖ üyelerinin darbe girişimine şehitlerin ve milletin karşı çıktığını belirterek, “Devletimizin, milletimizin başı sağolsun. Acısı büyük. 15 Temmuz büyük bir darbeydi. Bu darbeye de bizim şehitlerimiz karşı çıktılar. O darbeyi önledik. Bugün yaşıyorsak onların yüzü suyu hürmetinedir. Allah onların bize şehadetlerini kabul eylesin. Vatanımız, milletimiz sağolsun. Devletimiz sağolsun. Devletimiz olmazsa biz de olmayız. Vatanımız olmazsa biz de olmayız. Vatan sağolsun” diye konuştu.


Kentte, etkinlikler çeşitli programlarla devam edecek.

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