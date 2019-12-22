15 ?lkeden 85 bin ki?i ayn? anda ko?tu

Gazi Yar? Maratonu ve Halk Ko?usu d?zenlendi. 15 ?lkeden ve T?rkiye'nin 58 ilinden 85 bin ki?inin kat?ld??? ko?uya v?cuduna 8 ?arapnel isabet eden gazi de kat?ld?.

Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98'inci y?l d?n?m? kutlamalar? kapsam?nda ger?ekle?tirilen 2. Gazi Yar? Maratonu ve Halk Ko?usu'nda on binler, Antep savunmas?nda ?ehit d??en 6 bin 317 ki?inin hat?ras?n? ya?atmak ad?na B?y?k?ehir Belediyesi ?n?nde sabah?n erken saatlerinde topland?. 2. Gazi Yar? Maratonu'nda d?nyan?n 15 ?lkesinden ve T?rkiye'nin 58 ilinden 45'i milli olmak ?zere 991 profesyonel atlet yar???rken, 5 kilometre Halk Ko?usu'nda ise 85 bin Gaziantepli ko?tu. Gaziantep Valisi Davut G?l ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin'?n start?n? verdi?i

yar??mada il protokol?n?n 6317 numaral? formay? giymesi dikkat ?ekti.

"100 y?ll?k destan?n temsilcileriyiz"

Maraton ?ncesi konu?an B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin, ??ok gururluyuz. 100 y?ll?k destan?n temsilcileriyiz. Bu ?ehir, ba? veren, ba? e?meyen bir ?ehirdir. ?man varsa imkan vard?r. 6 bin 317 ?ehit i?in, Gazi Mustafa Kemal Atat?rk ve arkada?lar? i?in ko?uyoruz. 15 Temmuz ?ehitleri ve gazilerimiz i?in ko?uyoruz. Gelece?in T?rkiye'si ve gen?lerimiz i?in ko?uyoruz. Sporuyla, genciyle, kad?n?yla y?kselen Gaziantep i?in ko?uyoruz. 100 y?l sonra bizim torunlar?m?z da biz nas?l ecdad?m?zla iftihar ediyorsak onlar da bizimle onur duyacaklar, iftihar edecekler? dedi.

Vali G?l ise, ?Antep savunmas?n?n 100'?nc? y?l?na gidiyoruz. 25 Aral?k'? bu Pazar g?n? B?y?k?ehir Belediyesinin ?nc?l???nde b?t?n vatanda?lar?m?z?n kat?l?m?yla ba?lat?yoruz. Ba?ta eme?i ge?en B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin'e, Gen?lik ve Spor Hizmetleri Daire Ba?kan? Zekeriya Efilo?lu'na, ?al??ma arkada?lar?na ve destek veren herkese te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.

V?cuduna 8 ?arapnel isabet eden gazi ko?udayd?

2012 y?l?nda ter?ristlerin sald?r?s? sonucu v?cuduna 8 ?arapnel par?as? isabet eden gazi Mesut G?le?, Gazi Ko?usu'na kat?ld???n? ve ihtiya? halinde yine g?reve haz?r oldu?unu ifade etti. G?le?, o?lunun ismini Umut koydu?unu belirterek, umutlar asla t?kenmesin diye bu ismi verdi?inin alt?n? ?izdi. Gazi G?le?'in 21 Mart Nevruz gerginli?i nedeniyle Sakarya'dan Diyarbak?r'a takviye g?? olarak g?nderilen polis ekipleri aras?nda oldu?u ve PKK'l? bir ter?ristin AK Parti ?l Binas?'na d?zenledi?i bombal? sald?r?da yaraland??? ??renildi.

Ko?uya kat?lanlar, ?ehit ve gaziler i?in ko?tuklar?n? ve kendilerinin onlara minnettar oldu?unu ifade ettiler. Bur? kav?a?? y?n?nde gidi?-d?n?? olarak ko?ulan 21,1 kilometrelik Gazi Yar? Maratonu'nda erkeklerde Sezgin Ata? 1 saat 3 dakika 54 saniyeyle birinci, Saffet Elkatm?? 1 saat 4 dakika 7 saniyeyle ikinci, Alper Demir 1 saat 4 dakika 26 saniyeyle ???nc? oldu. Kad?nlar kategorisinde Esma Aydemir 1 saat 15 dakika 37 saniyeyle ipi g???slerken, Aydemir'i Yayla K?l?? 1 saat 15 dakika 50 saniyeyle, Fatma Demir 1 saat 16 dakika 38 saniyeyle takip etti.

Yar??mada birinciye 10 bin lira, ikinciye 9 bin lira, ???nc?ye 8 bin lira para ?d?l? verildi. Halk ko?usunda ilk 10'a girenler ise bisikletle ?d?llendirildi. Dereceye girenlere ?d?llerini Vali G?l ve Ba?kan ?ahin takdim etti.