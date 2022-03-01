İhlas Haber Ajansı

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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.

Gaziantep'te, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.


Şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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