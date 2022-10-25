153 Ülkeye 345 bin 377 ton kuru meyve ihracatı yapıldı

Süreçte toplamda 153 ülkeye 345 bin 377 ton ürün ihraç edildi.

Türk kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın 9 aylık sürecinde 153 ülkeye 345 bin 377 ton ürün ihraç ederken bu ihracatın 1 milyar 82 milyon 384 bin dolar ihracatının yüzde 40,2'ni Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 5,2 yükselten kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları, 1 milyar 82 milyon 384 bin dolar gelir elde etti. Sektör en fazla geliri sırasıyla 309 milyon 981 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm, 256 milyon 732 bin dolarla kuru kayısı ve 145 milyon 958 bin dolarla Antep fıstığından kazandı. Ülke grupları bazında en çok ürünü 435 milyon 247 bin dolar ve yüzde 40,2'lik payla Avrupa ülkelerine gönderen Türk kuru meyve ve mamulleri sektörü ülke bazında ise 138 milyon 847 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 110 milyon 389 bin dolarla İngiltere, 83 milyon 930 bin dolarla ABD, 77 milyon 554 bin dolarla İtalya ve 64 milyon 220 bin dolarla Fransa takip etti.

Kuru meyve ihracatında Güneydoğu ikinci sırada

Kuru meyve mamulleri ihracatında 574 milyon 197 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ilk sırda yer alırken ikinci sıradaki Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ise 235 milyon 92 bin dolar dış satıma imza attı. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen kayısı ve Antep fıstığının bölge ihracatında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Kuru üzüm, kayısı ve Antep fıstığının ihracattın önemli ürünlerinden olduğunu sözlerine ekleyen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "İhracatımız 1 milyar doları aştı ve kuru meyve ve mamullerini 153 ülkeye gönderdik. Bu ülkeler arasında Avrupa ülkeleri en çok ürün gönderdiğimiz ülkeler oldu. Ürünlerimiz özellikle Avrupa'da beğenilerek tüketiliyor. Özellikle bölgemizdeki kayısı ve Antep fıstığı üreticileri ürünlerini en iyi şekilde yetiştiriyor, biz de dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Birçok kuru meyvemiz ihraç ediliyor. Kuru incir, bademler, cevizler, leblebi, elma ve erik kurularının ihracatını yapıyoruz. Antep fıstığındaki ihracat düşüşünü engellemek ve hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmak için yurtdışı piyasalar ve Bakanlıklar nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek adına umutluyuz'' ifadelerini kullandı.