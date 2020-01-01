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158 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı

Gaziantep’te 2019’un son günü yapılan huzur güven uygulamasında 83 aranan şahıs yakalanırken, toplam 158 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Gaziantep'te 2019'un son günü yapılan huzur güven uygulamasında 83 aranan şahıs yakalanırken, toplam 158 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı.


Gaziantep'te 2019 yılının son günü il merkezinde yapılan çalışmalarda 82 aranan şahıs yakalanırken, 23 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 113 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.


Yapılan çalışmalar neticesinde ise 102.80 gram metamfetamin, 45,42 gram bonzai, 3.13 gram esrar, 2.32 gram jameika, 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, 66 adet fişek, 5 adet kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar dolar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar euro, 2 adet 34 litre çalıntı zeytinyağı, 6 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı dükkan tabelası, 12 adet silah parçaları, 1 adet hassas terazi, 5 adet kesici alet, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet çalıntı buluntu motorsiklet, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet hacizli yakalamalı motorsiklet, 1 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet tek plaka olarak aranan araç, 1 adet çalıntı araç, 30 metre çalıntı kablo ve 2 adet çalıntı akü ele geçirildi.

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