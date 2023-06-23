16 dakikada 300 bin TL'lik altını çaldılar

Gaziantep'te dolaşarak boş evleri tespit eden ve gören olduğunda "Biz birine bakıp çıkıyorduk" diyen 3 kadın, girdikleri bir evde 16 dakika içerisinde 300 bin TL'lik altını çalarak kayıplara karıştı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ayşe Dedeoğlu'nun evine giren hırsızlar evin yatak odasında gizlenen 300 bin TL'lik ziynet eşyalarını çaldı. 3 çocuğu bulunan ve bir fabrikada çalışan Ayşe Dedeoğlu, 10 yıllık birikimini hırsızlara kaptırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptığı incelemede, evlere girenin 3 kişilik kadın hırsız çetesi olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı incelemede çetenin binaları tek tek dolaşarak belirlediği dairelerin zillerini çaldığını, cevap alamayınca ise binalara girerek kapıları kontrol ettiğini tespit etti. Kadınların, kendilerini gören bir apartman sakini olduğunda ise "Biz birine bakıp çıkıyorduk" diyerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Kadınların eşkalini ve kimlik bilgilerini belirleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ayşe Dedeoğlu, “Evime girip çıkmaları 16 dakika sürüyor. 300 bin TL'lik altınım vardı hepsini almışlar. 10 yıldır emeğim çalıştım biriktirdim yani ev almayı düşünüyordum. Kızlarıma tek başıma bakıyorum hayat mücadelem bu, onlara bir gelecekti ve hepsi 16 dakikada gitti” dedi.

10 yıllık birikimi gitti

Hem annelik, hem de babalık yaptığı çocuklarına gelecek hazırlamak için çalıştığını ve birikim yaptığını Ayşe Dedeoğlu, 16 dakikada tüm birikiminin çalındığını belirterek, “10 yıldır çalışıyorum. Eşimden ayrıyım, 3 tane kızıma ben bakıyorum. Ben çalıştığım zaman evde yokken 3 tane hırsız evime giriyor. Osmaniye hırsızı olarak belirtiliyor, isimleri Meryem Ç ve Yeter Ç evime girerek 300 bin TL'lik altın ve ziynet eşyalarımı çaldılar. Çok üzüldüm10 yıllık birikimim emeğim gitti" dedi.

Tüm zillere basmışlar

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını kendisinin de izlediğini anlatan Dedeoğlu, altınlarının bir an önce bulunmasını isteyerek, "Kamera kayıtlarını izledik, önce bizim yan binaya giriyorlar. Orada komşunun biri çıkıp, 'siz ne geziyorsunuz, burada' diyor. Onlar da 'Biz birine bakıp çıkıyorduk' diyorlar. Sonra bizim binaya geliyorlar zillere tek tek basıyorlar. Binadan biri kapıyı açıyor. Benim eve gidiyorlar. Evime girip çıkmaları 16 dakika sürüyor. 300 bin TL'lik altınım vardı. Kızlarıma tek başıma bakıyorum hayat mücadelem bu, onlar için bir gelecekti. Hepsi 16 dakikada gitti. Yetkililerden ricam bu olayın üzerinde durulmasıdır. İnşallah altınım, param, bulunur. Başka canlar yanmasın sonuçta bu bir emek. Yazık günah ve 10 yıllık çalışmam emeğim 16 dakikada gitti” diye konuştu.

Kadınların eşkalini ve kimlik bilgilerini belirleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.