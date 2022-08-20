16 kişinin ölümüne neden olan otobüsün sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Gaziantep'te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalarak İhlas Haber Ajansının 2 muhabiri, 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri olmak üzere toplam 16 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün daha önce de sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalarak 16 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün 21 Aralık 2017'de Şanlıurfa merkezde bir ambulansa çarptığı, 3'ü sağlık çalışanı, biri polis ve diğerleri hasta ve hasta yakını olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Kazada İhlas Haber Ajansında çalışan 2 muhabir ile birlikte 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri de hayatını kaybetti.

Ambulanstaki 6 kişi yaralanmıştı

2017 yılında, Şanlıurfa'da bir hastayı Adana'ya sevk eden ambulans ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı üzerinde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen M.A. adlı şahsı Adana'ya sevk eden Halil Ç. yönetimindeki ambulans ile Diyarbakır'a yolcu taşıyan Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı şehirlerarası otobüs çarpıştı. Kazada ambulans, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Ambulans sürücüsü Halil Ç., sağlık personelleri Mehmet Davut Satıcı, Demet Kara ve sevki yapılan M.A. ile babası Mahmut A. ve hastaya refakat eden polis memuru Şemsettin P.'nin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşları ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise çağrılan başka bir otobüsle Diyarbakır'a gönderildi.