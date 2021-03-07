İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 yıl cezası bulunan hırsızlık şüpheli yakalandı

Gaziantep’te, 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Merveşehir mahallelerinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheli Gaziler Mahallesi'nde saklandığı bir ikamete yakalandı.


Yakalanan şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.