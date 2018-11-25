160 kursiyer daha evlilik okulundan mezun oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 160 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı projeyi Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Evlilik yaşamdaki dönüm noktasıdır

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evliliğin iki farklı insanın hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, “Evlilik Okulu bizim en çok sevdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Çünkü insanın hayatının dönüm noktasında, yaşamını biriyle birleştirip ömrünün geri kalanını onunla devam ettireceği ve ayrıca hem dünya hem de ahiret hayatını etkileyecek önemli bir seçim. Asıl önemli olan bir birini hiç tanımayan ve yetişme tarzları farklı olan iki kişinin ortak bir yol bularak sevgi çatısı altında bir hayatı devam ettirmesidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘birisi öfkelendiği zaman eğer ayaktaysa otursun gitsin bir abdest alsın Kuran-ı Kerim okusun veya namaz kılsın sakinleşir' diyor. Yaşamın içerisinde temel prensipler vardır kavga eden insana bir şey anlatılmaz ve konuşulmaz. Eğer aynı yöntemle karşılık verirseniz anlaşamazsınız. Bu nedenle biriniz çok öfkeliyse diğeri farklı bir şey yapsın veya başka bir odaya geçsin. İki tarafta sakinleştikten sonra rahat rahat konuşabilirsiniz. Evliliklerde diyalog çok önemlidir. Bu nedenle evlilik okulumuz evlenecek olan ve evli çiftlerimiz için çok önemli bir proje” dedi.

Evliliğin en önemli faktörleri sevgi ve saygı

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ise evliliğin önemi ile ilgili bilgiler vererek, “Allah Kuran-ı Kerim'de sizin kendi içinizden size eşler yaratması, huzur ortamının sağlaması ve mesken oluşturması Allah'ın varlığının delillerindendir. Evliliği sadece karşılıklı bir sözleşme gibi görmeyelim. Evlilik sadece hukuki yönde bir anlaşma değil ahirete yönelik de bir sözleşmedir. İki farklı ip düşünün bu iki ipe öyle sıkı bir düğüm atmanız gerekiyor. O düğümün en önemli faktörlerinden birsi de saygı olmalı. Günümüzdeki evliliklerde en çok yıpranan olgu maalesef saygıdır. Ben seviyorum diyor ama saygı duymuyor. Evlilikte sevgi ve saygı kavramının zedelenmemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından evlilik okuluna katılan çiftlere sertifikaları verildi.