17 kişilik minibüsten 21 kişi çıktı

Gaziantep'te pandemi sürecinde denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin durdurduğu 17 yolcu kapasiteli bir minibüsten 21 kişi çıktı.

Pandemi sürecinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik, maske ve sosyal mesafe gibi hijyen kuralları ve trafik kuralları kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin durdurduğu 17 koltuklu bir minibüsten toplam 21 kişi çıktı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediği görülen minibüsteki yolculardan 4'ünün ise ayakta yolculuk yaptığı belirlendi. Cep telefonu ile yolcuları görüntüleyerek sayıyı tespit eden ekipler, yolculara ve araç sürücüsüne sosyal mesafe, fazla yolcu gibi çeşitli maddelerden ceza kesti.

Öte yandan ekipler, il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yaptığı bir gündeki denetimlerde 4 bin 272 araç kontrol ederken, 10 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 71 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 245 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 189 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 43 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 59 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 22 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 133 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlalden olmak üzere toplamda 772 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Denetimlerde 55 araç trafikten men edilerek, 10 sürücü belgesine el konuldu.