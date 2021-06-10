SANKO Okulları öğrencileri, 17'nci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları'nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'yi Balkan Coğrafya Olimpiyatları'nda temsil etme hakkı kazandı.

Online olarak gerçekleştirilen olimpiyatlarda SANKO Okulları'nın 18 öğrencisi birinci basamak sınavını geçerek, ikinci basamak sınavındaki 58 öğrenci içinde yer aldı. İkinci basamak sınavı olan İngilizce multimedya sınavını geçen SANKO Okulları'nın 12 öğrencisi üçüncü basamak sınavı online arazi çalışmalarında yarıştı.

Dördüncü basamak sınavında Erencem Özbey, Murat Emre ve Abdulkadir Koçak “Ülkemizdeki Küresel Isınma Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” konulu poster sunumunu coğrafya alanından beş kişilik akademik değerlendirme kuruluna karşı İngilizce olarak büyük bir başarıyla gerçekleştirerek Türkiye'yi Balkan Olimpiyatlarında temsil etme hakkını elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Uluslararası Coğrafya Birliği tarafından 10-16 Ağustos tarihleri arasında birçok ülkenin katılımı ile gerçekleşecek Balkan Olimpiyatları'nda Gaziantep'in yanı sıra, ülkemizi temsil edecek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenleri Hakan Güven ile Fatma Koçak Gezer'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.