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18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekipler, çalıntı 1 adet motosiklet, güvenlik kameraları, kayıt cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan İ.H.Ö., yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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