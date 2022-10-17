Dr. Ilgın Türkçüoğlu, “Menopoz, kadınlarda yaşamın doğal bir evresidir” dedi.

18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Türkçüoğlu, her yaşın kendine göre güzellikleri olduğunu belirterek, kadınlarda yaş almayla birlikte yaşamın doğal süreci olarak gelişen menopoza yönelik bilgiler paylaştı.

Adet kanamalarının yaklaşık olarak bir yıl süresince yaşanmaması şeklinde tanımlanan menopozun başlangıcı için belirli bir yaş olmadığını anımsatan Prof. Dr. Türkçüoğlu, “Ortalamaya baktığımızda 50 yaşı menopoz başlangıcı olarak düşünebiliriz. Ancak genetik faktörler, yaşam koşulları, çevresel faktörler vb. etkenler nedeniyle 50 yaşından önce ya da sonra da menopoz görülebilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, yaşla birlikte, yumurtalıkların da yaşlanmasının menopozun temel nedeni olduğunu söyledi.

Menopozda ateş basması

Menopoza geçişte adet kanamalarındaki düzensizliğin yanında ateş basması gibi sıkıntıların da yaşanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Türkçüoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Menopoz döneminde yaşanan ani ateş basmaları, östrojen seviyesindeki düşmenin bir sonucudur. Terleme, üşümenin yanı sıra özellikle geceleri uykuyu bölen ve uyku düzenini bozan bir durumdur.”

Menopoz belirtilerinde yapılması gerekenler

Prof. Dr. Türkçüoğlu, menopoz belirtileriyle karşılaşan kadınların yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Öncelikle bunun her kadının yaşayacağı doğal bir süreç olduğu ve yaşamın sonu değil, yeni bir evresi olduğu kabul edilmelidir. Profesyonel bir destek için mutlaka bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyla görüşülmelidir. Gerekli muayeneler ve testler konusunda bir program hazırlayarak, süreci daha kontrollü yürütmeniz sağlanacaktır. Menopoz tanısı konulunca, fiziksel aktiviteler için egzersizler, doğru ve düzenli beslenme için diyet konusunda da yönlendirecektir. Yaşamın her döneminde olduğu gibi menopoz döneminde de öncelikli olan, sağlığınıza dikkat etmenizdir.”