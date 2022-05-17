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18 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavganın zanlıları tutuklandı

Gaziantep’te 18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı.


Olay, 14 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 21 nolu sokakta meydana gelmiş ve iddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grubun silahlı kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavga sırasında yaralanan 18 yaşındaki Cumali Geriş ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı


18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda katil zanlısı olduğu iddia edilen H.T. ve M.T. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan H.T. ve M.T. isimli 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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