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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü kutlayarak, “19 Mayıs'ın 100. yılına ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canıyla ve kanıyla kurtuluş mücadelesi veren atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.


19 Mayıs'ın bu yıl çok daha büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydeden Ünverdi, mesajında, “Şan ve şerefle dolu şanlı tarihimizde, milli mücadelenin kıvılcımının yakıldığı bu güzel günde geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün, ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' sözünün bir tezahürü olarak, kurtuluş mücadelemizin ilk adımından buyana 100 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.


Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, kurtuluşa giden yolda destansı bir mücadele verdiğini belirten Ünverdi, mesajını şöyle tamamladı: “O tarihten itibaren tek vücut olan milletimiz örnek bir mücadeleyle düşmana geçit vermedi. Vatan topraklarında özgürce yaşamak için verilen mücadele sonunda, atalarımız bu cennet vatanı bizlere emanet bıraktı. Bizler de atalarımızdan aldığımız bayrağı aynı inanç ve kararlılıkla nesilden nesle aktaracağız. Ülkemiz için canını ortaya koymuş şehit ve gazilerimizi unutmadan, atalarımızın bize bıraktığı kutsal emanete gençlerimizle birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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