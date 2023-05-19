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19 Mayıs Şahinbey'de coşku ile kutlandı

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği birçok etkinlikle dolu dolu kutladı.

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği birçok etkinlikle dolu dolu kutladı.


Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği spor etkinlikleri ile kutladı. Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği Liseler ve Ortaokullar arası Satranç Turnuvası, Masa Tenisi, Okçuluk ve Öğretmenler arası kum voleybolu gibi turnuvalara katılan öğrenciler ve öğretmenler etkinliklerde doyasıya eğlendi.


Gençler bizim göz bebeğimiz


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Şahinbey'de coşku ile kutlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediğimiz sportif ve sosyal etkinliklerle coşkuyla kutladık.Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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