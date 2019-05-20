19 Mayıs Şahinbey'de coşkuyla kutlandı

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç ve okçuluk turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Akkent Spor Köyü içerisinde okçuluk turnuvası, Selçuklu Gençlik Merkezinde ise satranç turnuvası düzenledi.

Düzenlenen Okçuluk turnuvasına 50 sporcu katılırken, dereceye giren ilk 3 sporcuya çeşitli hediyeler verildi. Selçuklu Gençlik Merkezinde düzenlenen satranç turnuvasında ise öğrencilere hamlelerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yaptılar. Düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okçuluk ve satranç etkinliklerine katılan öğrenciler “Şahinbey Belediyesi tarafından oldukça güzel etkinlikler yapılıyor. Biz gençler ve çocuklar için yapılan birçok etkinlikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere verdiği değeri en açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştular