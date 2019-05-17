19 Mayıs SANKO Park bowling turnuvası başlıyor

Gaziantep'in eğlence ve yaşam merkezi olan Sanko Park 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda genç ziyaretçilerini Bowling Turnuvası ile karşılıyor.

Bowling tutkunu üniversiteli gençlerin eğlenceli saatler geçireceği ve aynı zamanda takım ruhunu pekiştireceği turnuvada birinci 5 bin TL, ikinci 3 bin TL, üçüncü 2 bin TL yüklü Sanko Park Kart kazanacak.

19 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Sanko Park 3. Katta bulunan eğlence merkezinde düzenlenecek turnuvaya öğrenci kimliği ile Sanko Park danışma bankosuna uğrayan herkes katılabilecek. Turnuva için kayıtlar 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Her yaştan ziyaretçisine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatan Sanko Park AVM, Geleneksel 19 Mayıs Bowling Turnuvası ile genç ziyaretçilerine heyecanlı bir rekabet ve eğlenceyi bir arada sunacak.