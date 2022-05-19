19 Mayıs'da Gaziantep'in spor altyapısı önemli protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında şehrin spor altyapısını güçlendirecek “Okullardan Olimpiyatlara Sportif Eğitim Proje Protokolü” nü imzaladı.

Çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve duygusal açıdan dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi; birçok branşta eğitimlerine katkıda bulunarak, sporu tabana yaymayı amaçlayan protokol, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek. Festival Park'ta düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı sonrası imzalanan protokol çerçevesinde il merkezi ve çevre ilçelerde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki kız ve erkek öğrencilerine yönelik yetenek taramaları gençlik ve spor kulübü tarafından yapılacak. Testler sonucunda öğrencilerin yetenekleri belirlenerek ilgili branşlara yönlendirilecek. Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Gül imza atarken, il protokol üyeleri imza töreninde hazır bulundu.

İl protokolü festival alanını gezdi

Kutlama ve imza töreni sonrası il protokolü Festival Park alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Festivali'nde kurulan standlar ve spor alanlarını ziyaret etti. Okulların yaptığı gösterileri izleyen protokol, kamu kurumlarının standlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Fatma Şahin, Aysel İbrahim Akınal Güzel Sanatlar Lisesi'nin standında şarkı söyleyen gençlerin yanına giderek onlara eşlik etti.

Altyapıda iş birliğine gidilecek

Törende ayrıca şehrin başarılı ekiplerinden ALG Spor Kulübü ve Adam Voleybol Spor Kulübü ile Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcu altyapısına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle il genelinde kız öğrencilere yönelik yetenek testleri yapılacak. Yetenek testlerinde başarılı olan 2 bin kız öğrenci, kulüp altyapılarına girmeye hak kazanacak. Büyükşehir Belediyesi bu iş birliğinde lojistik destek sağlayacak.