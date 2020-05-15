19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde 101 hediye

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 101 hediyeli meydan okuma yarışması düzenliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı, korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerde coşkuyla kutlanacak. Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların evde sporsuz kalmamaları ve sporsal faaliyetlerini arttırmak için “Meydan Oku Yeteneğini Göster ve Ödülünü Kazan” projesi hazırlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında 101 hediyenin verileceği meydan okuma yarışması, 'fikrini belirle videonu çek #gençlikevdekal' hashtagı ile yayınlanacak. Yarışmanın son başvuru tarihi 20 Mayıs olarak açıklanırken, talihliler 21 Mayısta yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek.

"Gençlerimize değer veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını 101 ödülle kutlayacaklarını belirterek, "Bu yıl birçok etkinliğimizi korna virüsü nedeniyle farklı şekiller, farklı projelerle kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında 101 hediyeli meydan okuma yarışması düzenliyoruz. Vatandaşlarımız evde kaldıkları süreleri daha iyi değerlendirmeleri için yaptığımız bu projede gençlerimiz ve vatandaşlarımız çektikleri videoları #gençlikevdekal hashtagı ile yayınlanacak. İçlerinden kura ile belirlenen 101 kişiye çeşitli hediyeler verilecek. Şimdiden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.