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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te polis, yaptığı çalışmalarda 2 ayrı hırsızlık dosyasından 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis, yaptığı çalışmalarda 2 ayrı hırsızlık dosyasından 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Deniz mahallesinde yürüttüğü çalışmalarda hakkında 2 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. Ş. I. İsimli şüpheli şahıs yakaladı.


Gözaltına alınan şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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