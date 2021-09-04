İhlas Haber Ajansı

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2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep’te 2 araç çarpıştı.

Gaziantep'te 2 araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil İlçesinde meydana geldi. Citroen marka 27 ACA 725 plakalı araç ile Renault marka 07 VDD 90 plakalı araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazayı gören Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaparak acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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