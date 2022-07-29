İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 araçta yapılan aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.