İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göllüce Mahallesi'ndeki bir evde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.