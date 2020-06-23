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2 bin yıllık toplu aile mezarını tahrip eden şüpheliler suçüstü yakalandı

Gaziantep’te, Roma dönemine ait 2 bin yıllık toplu aile mezarını tahrip ederek kazı çalışması yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te, Roma dönemine ait 2 bin yıllık toplu aile mezarını tahrip ederek kazı çalışması yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinin şahıslara baskın yapma anları ise nefes kesti.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tarihi eserlere zarar veren şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Oğuzeli ilçesi Sinan Mahallesi'nde yerin altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık 3 odalı toplu aile mezarını tahrip eden 6 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin, şüpheli şahıslara suçüstü yapma anları ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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