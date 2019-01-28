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2 çocuğunu ve karısını öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep’te 2 çocuğunu ve karısını öldüren zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 2 çocuğunu ve karısını öldüren zanlı tutuklandı.


Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 25 Ocak günü meydana gelen olayda Suriye uyruklu anne ve çocuklarının (H.E., N.H.E. ve A.F.) A.E. tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 çocuğunu ve eşini öldüren A.E.'nin tutuklandığı belirtildi.



"Ekmek almaya gittim" demişti


Öte yandan A.E., fırına ekmek almaya gittiğini ve döndüğünde cesetlerle karşılaştığını ifade ederek gözyaşı dökmüştü.

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