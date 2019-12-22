2. Gazi Yar? Maratonu ve Halk Ko?usu ba?lad?

Gaziantep’te bu y?l 2.
Gaziantep'te bu y?l 2.'si d?zenlenen Gazi Yar? Maratonu ve Halk Ko?usu ba?lad?.
Gaziantep'te bu y?l ikincisi d?zenlenen Gazi Yar? Maratonu ve Halk Ko?usu ba?lad?.
Gaziantep Valili?i koordinasyonunda, Gaziantep B?y?k?ehir Belediyesi ve T?rkiye Atletizm Federasyonunun i? birli?inde d?zenlenen organizasyon start ald?.
?ehir merkezindeki yar?? i?in bir ?ok cadde trafi?e kapat?l?rken, Yar? maratonda 5 kilometrelik halk ko?usuna her ya?tan vatanda?lar kat?ld?.
Maratona Gaziantep Valisi Davut G?l, Gaziantep B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin ve ?ok say?da vatanda? kat?ld?.