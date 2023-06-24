2. kattan yere çakıldı önce ağladı sonra ayağa kalktı

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesinde 2. katın balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hanifi A., balkondan boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk önce ağladı daha sonra ayağı kalktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde Dik Sokakta meydana gelen olayda 2. katın balkonunda düşen 4 yaşındaki Hanifi A., yaralandı.

4 yaşındaki Hanifi A., dairenin odasında oynamaya başladı. O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk yaralandı. Ağlayan çocuğun imdadına ablası yetişti. Ayağı ve burnu kırılan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede acilinde yapılan müdahalenin ardından durumu kötüleşen 4 yaşındaki Hanifi A.'nın yoğun bakımına alındığı öğrenildi.