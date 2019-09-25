2 kişinin öldüğü kavganın ardından Adli Tıp'ta güvenlik önlemleri artırıldı

Gaziantep'te akraba iki aile arasında torun nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavga sonrası, tarafların cenazeleri almak için geleceği Gaziantep Adli Tıp Kurumunda geniş güvenlik tedbiri alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde gece geç saatlerde boşanma aşamasında olan F.K. ve Z.K. çiftinin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıkmış, sonrasında meydana gelen bıçaklı kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.

Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemleri sürerken, her iki tarafın yakınlarının cenazelerini almak için gelecek olması nedeniyle Adli Tıp Kurumunda geniş güvenlik tedbirleri alındı.

F.K. ile Z.K.'nın yaklaşık 7 yıldır evli oldukları ve 3 çocukları bulunduğu öğrenildi. Z.K.'nın iki hafta önce kocasından şiddet ve işkence gördüğü iddiasıyla evden kaçarak, kendi ailesinin yanına sığındığı ileri sürüldü.