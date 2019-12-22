2 otomobil ?arp??t?, 4 Yaral?

Gaziantep'in ?slahiye il?esinde iki otomobilin ?arp??mas? sonucu meydana gelen kazada 4 ki?i yaraland?.

Kaza, ?slahiye-Fevzipa?a karayolu 6. Kilometresi Hana?z? Mahallesi ?nde meydana geldi. Nurda?? istikametine seyir halinde S.D. y?netimindeki 27 SH 998 plakal? otomobil Hana?z?na Mahallesine d?nmek istedi?i esnada K.G. y?netimindeki 27 C 2163 plakal? otomobil ile ?arp??t?. Kazada 27 SH 998 plakal? otomobilin s?r?c?s? S.D. ve ara?ta bulunan e?i H.D. ile 27 C 2163 plakal? ara?ta bulunan H.G. ve karde?i A.G yaraland?.

Yaral?lar olay yerine ?a?r?lan ambulans ile ?slahiye Devlet Hastanesine kald?r?ld?.

Jandarman?n kaza ile ilgili soru?turmas? devam ediyor.