2 yıldır geçmeyen ağrılarına ANKA'da çare buldu

Mide ağrısı ve kusma şikayeti ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvuran 78 yaşındaki hasta yapılan başarılı operasyonun ardından ağrılarından kurtularak, sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Gaziantep'te yaşayan 78 yaşındaki Ayşe İrfan Taşdemir, mide ağrısı ve kusma şikayeti ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvurdu. Taşdemir'e, yapılan kapsamlı muayene ve tetkikler sonrası Diyafram Hernisi teşhisi konuldu. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından ameliyata alınan hasta, başarılı geçen operasyonun ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

“2 yıldır geçmek bilmeyen karın ağrısı ve kusma problemim vardı”

Operasyonun ardından ağrılarından kurtulmanın sevincini yaşayan Ayşe İrfan Taşdemir, “2 yıldır geçmek bilmeyen karın ağrısı ve kusma problemim vardı. Tedavilerle ağrılarımdan geçici olarak kurtuluyordum. Pandemi sürecinde doktor kontrollerimi aza indirdim. Bu nedenle de ağrılarım giderek arttı. Artık dayanılmaz bir hal alınca birkaç doktora daha gittim. Hepsi aynı tanıyı koydu. Benim tercihim ise riskli ameliyatları başarı ile gerçekleştirdiğini duyduğum ANKA Hastanesi oldu. Doktorum Mehmet Ali Yağcı'nın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığıma kavuştum. Emeklerinden dolayı hastane yönetimi, doktorum ve çalışanlara çok teşekkür ederim" dedi.

“Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı'ya çok teşekkür ederiz”

Annesinin geçmek bilmeyen ağrılarının dinmesinden dolayı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı'ya teşekkür eden Mehmet Eray Taşdemir, “Annemin geçmek bilmeyen ağrıları için tavsiye üzerine ANKA Hastanesi'ne geldik. Doktorumuz ameliyat uygun gördü. Annemi sağlığına kavuşturduğu için Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı'ya ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Operasyon ile ilgili bilgi veren Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastamız mide ağrısı ve kusma şikayetleriyle bize başvurdu. Çekilen tomografisi ve yapılan değerlendirme sonucunda hastamızın mide ve dalağının; akciğer ile kalbi karın boşluğundan ayıran diyafram denilen zarı yırtarak, göğüs kafesine geçtiğini gözlemledik. Buna bağlı akciğerin söndüğünü gördük. Bu sebeple hastamıza ameliyat planladık. Hedeflerimize uygun şekilde ameliyatımızı sonlandırdık. 1 hafta serviste takip ettik. Hastamız çabucak toparlandı. Şimdi de kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.