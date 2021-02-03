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20 ayrı suç kaydı vardı, son olayda yakayı ele verdi

Gaziantep’te 20 ayrı suç kaydı bulunan hırsız son olaydan sonra yakayı ele verdi.

Gaziantep'te 20 ayrı suç kaydı bulunan hırsız son olaydan sonra yakayı ele verdi.


Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı sonrası çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelinin A.Y. olduğunu tespit etti. Kısa sürede gözaltına alınan A.Y.'nin GBT sorgusunda 20 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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