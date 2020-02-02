2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi sona erdi

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) 2019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin ilk etabı 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Amasya'da, 2. etabı ise 28 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya'da oynandı. THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, 2020 yılında hokeyin daha çok gelişeceği ve zemine yayılacağını ifade etti.

Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi sona erdi. Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı'nın birincilikle tamamladığı THF Süper Ligi sonunda düzenlenen kupa töreniyle dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllendirildi. Başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden THF Başkan Vekili Bayram Yüksel, hokey sporunun son dönemlerde Türkiye genelinde önemli gelişmelere sahne olduğunu ifade ederek, okul sporları arasında da yer alan hokeyin özellikle öğrenciler ve gençler arasında yaygınlaştığını sözlerine ekledi. Türkiye'nin çeşitli illerine modern hokey sahalarının inşa edildiğini de belirten Başkan Vekili Bayram Yüksel, 2019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin başarıyla tamamladığını da ifade etti. Ligin gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Yüksel, "Süper Lig'de yer alan bütün takımlarımızı, sporcularımızı, bizlerden desteklerini esirgemeyen teknik heyetlerimizi ve lig süresince daima yanımızda olan ve ligin başarıyla gerçekleştirilmesi için olağan üstü gayret gösteren Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak'a teşekkür ediyorum" dedi.

THF Süper Lig kupaları sahiplerini buldu

Şampiyona sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde 2019-2020 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı'nın şampiyonluk kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Kurul Üyesi Celal Akarçay takdim etti. Süper Lig'de ikinci olan Nizip GSK'nın kupa ve madalyalarını Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaplan ve Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır takdim ederken, Süper Lig'de 3. olan Amasya Belediyesi GSK'nın kupa ve madalyalarını Kurul Üyesi Halil Çınar takdim etti. Süper Lig'in en iyi kalecisi ödülünü almaya hak kazanan Nizip GSK'dan Necip Çilkız'a ödülünü MHK Başkanı Ali Yıldırım takdim etti. 18 maçta attığı 60 gol ile Süper Lig'in gol kralı olan Nizip GSK'dan Müslüm Elagöz'e ödülünü yönetim kurul üyesi Cengiz Öztaş, Süper Lig'in en iyi oyuncusu ödülünü almaya hak kazanan Nizip GSK'dan Müslüm Elagöz'e ödülünü de Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır verdi. 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig sıralamasına göre şampiyon olan Gaziantep Polisgücü 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig sıralaması, Gaziantep Polisgücü, Nizip GSK, Amasya Belediyesi GSK, Nizip Belediyesi, VMY Spor Kahramanmaraş, Osmaniye Hokey, Bolu Belediyesi, Gaziantep Doruk, Malatya Hokey, Selçuklu Belediyesi şeklinde sıralanırken ligde 9. olan Malatya Hokey ve 10. olan Selçuklu Belediyesi ise THF Süper Ligi'nden bir alt lige düştü.