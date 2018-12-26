2019 reklamcıların rekor yılı olacak

Genel Müdür Mustafa Mutlu yıl sonu rakamlarının henüz açıklanmadığını fakat 2017 yılı yatırımlarına oranla yüzde 20-25 civarında bir artış olacağını beklediklerini kaydetti.

Mustafa Mutlu, “2017 ve 2018 yıllarının ilk 6 aylarına baktığımız zaman dijital reklam yatırımlarında yüzde 23'lük bir artış olduğunu görebiliyoruz. Buradan yola çıkarak yıl sonunda 2017 ve 2018 yılları arasında dijital reklam yatırımlarında yüzde 20-25'lik artışların sürpriz olmayacağını hatta beklentilerimizin daha da yüksek olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Dijital reklamcılık

Mutlu dijital reklamcılığın önemine de değinerek, “Dijital reklamcılık artık markaların tüketiciyle iletişim kurduğu en güçlü mekanizma durumunda. Üreticiler yıllarca televizyon ve gazete reklamları sayesinde neredeyse tüketicinin tamamına ulaşabiliyordu. Çünkü toplum olarak her sabah gazete okuyor, her akşam televizyon izliyorduk. Ama son 5 yılda bu durum hızla değişti. Artık reklamcılık alanında en güçlü mecra dijital kaynaklar. Bunlar arasında da bana göre sosyal medya zirveye oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya reklamcılık için yeni güç"

Sosyal medyaya da dikkat çeken Mustafa Mutlu, "Üreticilerin çoğu bunu kabul etmese de sosyal medya dediğimiz mecralar artık reklamcılık için vazgeçilmezler arasında. Bakın Türkiye nüfusunun yüzde 60'a yakını aktif mobil sosyal medya kullanıcısı. Yani bu mecrada yer aldığınız zaman ayıracağınız bütçeye göre dilerseniz nüfusun yüzde 60'ına ulaşabilirsiniz. Bir ülkenin nüfusunun yüzde 60'ına ulaşmak için bundan 10 yıl önce ayıracağınız bütçeyle bugün ayıracağınız bütçe arasında çok büyük farklar yok. Çünkü sosyal medya hem büyük hem de maliyetleri düşük bir mecradır. Tabi bu göreceli bir kavramdır. Ben bu rakamsal değerlendirmeyi gazete ve televizyon reklamlarına kıyasla yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyada yok olmamak gerekiyor"

Sosyal medya hesapları ile ilgili istatistik bilgileri de paylayan Mutlu, "Türkiye'deki yetişkinlerin günlük sosyal medyada geçirdikleri zaman 3 saate yakın. Bu ülkedeki aktif sosyal medya kullanıcısı 51 milyondan fazla. Bu muazzam bir rakam. Yapacağınız reklam yatırımıyla neredeyse ülkedeki yetişkin sayısının tamamına ulaşabiliyorsunuz. Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman reklamın gücüyle sosyal medyanın gücünü birleştirerek inanılmaz bir pazarlama ağı oluşturabiliyorsunuz. Müşterilerimiz bizimle hangi alanda çalışmak isterse istesin ilk şartımız sosyal medyada var olmaları. Eğer bir işletme sosyal medyada varlığını sürdüremiyor ve bu alanda bilinirliğini artıramıyorsa bize göre gelecek vadetmiyor ve sürdürülebilir bir pazarlama stratejisi içinde değildir. Bu sebeple bizim herkese ilk tavsiyemiz sosyal medyada yok olmayın" diye konuştu.