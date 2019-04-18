2019 yılı 2. dönem il koordinasyon toplantısı yapıldı

Gaziantep'te yürütülmekte olan kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve devam eden projelerin son durumlarının görüşüldüğü 2019 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Gül, burada Gaziantep'te hali hazırda devam eden 527 projenin olduğunu söyledi.

Atatürk Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Vali Gül, yatırımcı kuruluşlar başta olmak üzere diğer kurumları ilgilendiren, koordinasyonu gerektiren konularda hızlı ve etkin karar almanın önemine değinerek rutinin dışında araçlarla vatandaşlara hizmet verilmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'in dinamik bir şehir olduğunu aktaran Vali Gül, “Gaziantep, büyük şehir ve bununla birlikte içten ve dıştan çok sayıda göç alıyor. Nüfusunun yarısı 18 yaşın altında ve bizim rutinin dışında enstrümanları kullanarak vatandaşlara hizmet etmemiz lazım. Özellikle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile beraber istenilen şey bürokratik kırtasiyeciliğin olabildiğince azalması, vatandaşın hizmet veren kuruluşlara, kamu görevlilerine kolay ulaşması ve bunu vatandaşın hayatında olumlu bir etki yaratması. Bunu bizler hep beraber yapacağız. Bizim yaptığımız hizmetleri vatandaşa sorduğumuzda bu sene geçen seneden, önceki senelerden daha iyi diyorsa biz işimizi iyi yapmış oluyoruz. Ama bu sene geçen seneden daha kötü diyorsa kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bu demek oluyor ki bir yerde eksiğimiz, yanlışımız var. Onu da düzeltmemiz lazım” dedi.

Konuşmasında patronun millet olduğunun altını çizen Vali Gül, “Memnuniyet oranı hem benim hem sizlerin karnesi. Patron olan vatandaş, millettir. Milletin yüzünün gülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu an Gaziantep'te devam eden 527 proje mevcut ve bunun parasal değeri 10 milyar 469 milyon 792 bin TL. Bu paranın etkin kullanılması, yatırımların zamanında ihale edilmesi, ihale edilirken şeffaf, hızlı ve hesap verebilir bir şekilde yapılması bizlerin görevi. Bu vatandaşları da mutlu eder. Kapımız sonuna kadar açık. Vatandaşlar bize ulaşacak sorunlarını iletecek. Elektronik ortamda, sosyal medya başta olmak üzere web sayfalarında vatandaşların hizmete ulaşabileceği, sorunlarını dile getirebileceği mekanizmaları oluşturulması lazım” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları bölge müdürleri ve il müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantı, devam eden projelerle ilgili bilgilerin sunulması ile sona erdi.