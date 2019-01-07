2019'un enerji strateji Gaziantep'te belirlendi

Enerji piyasası yıllık değerlendirme toplantısı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında Gaziantep'te yapıldı. 2018 yılının değerlendirildiği toplantıda yeni yılın yatırımları ve hizmetler de gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)'in organize ettiği, Toroslar EDAŞ'ın ev sahipliğini yaptığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya EPDK, elektrik dağıtım şirketleri, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ Genel Müdürlük yetkilileri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toroslar EDAŞ'ın ev sahipliğini üstlendiği toplantı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar gerçekleştirdi. 21 elektrik dağıtım şirketi, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ Genel Müdürlüklerinin bulunduğu, yaklaşık 150 kişinin katılım gösterdiği toplantıda, müşteri memnuniyeti, 2018 yılı yatırımlarının değerlendirilmesi, 2019 yılı yatırım hedefleri ve planları ile hizmet kalitesi, denetim ve genel aydınlatma hususları konuşuldu.

Toplantıda, sektör temsilcileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan,“Vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz olarak elektrik enerjisine erişimlerinin sağlanması için tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın çalışmalarıyla 2018'i tamamladık. 2019 yılı içerisinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, içinde bulunduğumuz 3. tarife dönemi için elektrik dağıtım sektörü adına taahhüt edilen 20 milyar TL'lik yatırımın büyük bir kısmının şimdiden tamamlandığını belirterek, “Amacımız 2020 yılında, elektrik kesintisinin yaşanmadığı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar konuşmasında, kesintisiz ve kaliteli hizmet hedefiyle 2019 yılında yapılacak projelere ve yatırımlara özenle devam edileceğini belirtti. Müşteri memnuniyetini esas aldıklarını belirten Pınar, “AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar bölgeleri olmak üzere 14 ilde 20 milyon insanımıza elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu kadar büyük bir coğrafyada hizmet vermenin ardında büyük sorumluluk ve her zaman daha iyisini hayata geçirme tutkusu var. En iyi hizmeti sunma hedefimizle yola çıkarken müşteri ihtiyaçlarını tüm süreçlerimizin odağına alıp, tüm çalışmalarımızda müşteri memnuniyeti esasına göre planlarımızı yaptık. 2019 yılı içerisinde de bölgelerimizde hep daha iyiyi hedefleyerek kaliteli ve sürdürebilir elektrik dağıtım hizmeti için yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.