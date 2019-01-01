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2019'un ilk 3'üz bebekleri Gaziantep'te dünyaya geldi

2019 yılının ilk 3’üz bebekleri 00:05’te Gaziantep’te dünyaya geldi.

2019 yılının ilk 3'üz bebekleri 00:05'te Gaziantep'te dünyaya geldi.


2019'un ilk 3'üz bebekleri Gaziantep SANKO Hastanesinde dünyaya geldi. Edibe ve Servet Algın çiftinin 3'üzleri saat 00.05'te dünyaya geldi. 2 kız, 1 erkek olan üçüzlerin isimleri ise, Doğa, Defne ve Eyüp koyuldu.


Üçüz bebekleri olan Algın çifti üçüzleri olduğu için çok mutlu olduklarını, yeni yılın dünyaya barış sağlık ve huzur getirmesini diledi. Bir kızlarının olduğunu belirten Baba Servet Algın, "Rabbim bize 2019 yılında 3'üz verdi. Allah sağlık ve mutluluk nasip etsin. Bebeklerimiz 01.01.2019 00:05'te dünyaya geldi. Sağlık durumları nedeniyle daha kucağımıza alamadık. İnşallah sağlıklı mutlu olurlar, vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. 1 kızımız var bu ikinci çocuklarımız isimlerini ise, Doğa, Defne ve Eyüp koyduk” diye konuştu.


Anne Edibe Algın ise, çok mutlu olduğunu belirterek, üçüzlerinin 2019'un ilk bebekleri olduğunu söyledi.

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