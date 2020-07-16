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2020 LGS Türkiye birincisi GKV'li Merve Nida Ekin

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin 2020 LGS sorularının tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.


LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrilirken ilk Türkiye birincisi açıklaması Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından geldi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Merve Nida Ekin 2020 LGS'de sorulan bütün soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasındaki yerini aldı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı öğrenciyi kutlayarak “LGS'de sorulan bütün soruları doğru yanıtlayarak bizlere Türkiye birinciliği gururunu yaşatan öğrencimiz Merve Nida Ekin'i ve öğrencimizin eğitiminde büyük emekleri bulunan idareci ve öğretmenlerimizle öğrencimizin ailesini kutluyorum” dedi.

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